求職面試有很多眉角，一名大學剛畢業的女網友表示，面試當下就被口頭錄取，面試官詢問何時可上班，她表示還和其他公司有約，無法當下答覆，但經過多家面試後，她還是比較喜歡當初錄取她的公司，打電話給面試官說自己願意報到，對方卻改口說她個性不適合不錄用，她氣得PO上網抱怨，網友搖頭說「哪有人會傻傻地說還有其他面試，這種80%不錄取」。

原PO於論壇《Dcard》指出，在求職網投了很多家履歷，面試第一間公司，當下面試官就決定錄取她，問她什麼時候可以上班，她向對方表示，還有其他公司要面試，要再過幾天才能答覆。

原PO表示，經過多家公司面試，還是決定到第一間面試的公司上班，她打電話給當初面試的主管，表明自己的意願和最快上班時間，沒想到對方卻改口說，後來跟老闆討論，覺得她的個性不適合而不錄取。

原PO聽了既氣憤又傻眼，認為求職者本來就要多方評估考慮，「面試那天個性適合，過幾天就變不適合了？」加上她面試其他公司都沒有下文，她崩潰問「錄取當下就要決定去上班嗎？被錄取後又被拒絕是合理的嗎？找工作真的好難。」

貼文曝光，網友秒知道原PO的問題點，「覺得妳有點白目，竟然說還有別間要面試，如果我是老闆，會覺得妳也不是非常想來我公司上班」、「因為妳考慮的時間他們應該也找到人了，找個理由打發妳」、「沒有看到紙本或電子offer前，一切都是假的」、「哪有人會傻傻的說還有其他面試，是我也決定不用妳」、「人資或面試官聽到這種，80%不會錄用」。