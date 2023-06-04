小黃運將酒駕躲查緝 逆向逃逸關燈躲巷弄仍遭逮

66歲張姓計程車駕駛，日前因未繫上安全到遇員警盤查，他因酒駕擔心遭開單，竟闖紅燈企圖逃逸，警方鎖定車號，在善導寺捷運站4號出口，發現該輛計程車停在路邊，通知支援警力到場，逮捕酒後駕車的張姓司機，酒測值0.71毫克，訊後依公共危險罪送辦。

警方查出，張姓計程車司機已經2次酒駕被逮，再次酒駕將無法取得營業登記證，遭遇警方攔查，因而心虛加速逃逸，員警騎電動機車，鳴笛示意駕駛靠邊停車，豈料張男完全不理會警方攔查，甚至違規闖越紅燈，警員擔心強硬追車恐造成其他用路人危險，遂立即通報線上警網實施攔截圍捕，發現張嫌逃逸後竟逆向行駛並關閉大燈，將車輛停放路邊逃逸，企圖躲過警方追蹤。

警方透過監視器掌握張男行蹤，並利用警力布置口袋戰術，將其逮個正著，張男現場堅稱未駕車且不願配合警方，經帶回派出所讓其觀看監視器畫面後，張男才乖乖就範實施酒測，酒測值已經超過標準值。

中正第一分局呼籲，民眾飲酒後切勿駕車上路，以免觸法，造成自己及其他用路人生命財產遭受損失。本案張嫌身為職業駕駛人卻知法犯法，飲酒後還駕駛計程車上路，實是險象環生，警方將持續秉持酒駕零容忍之決心，依法嚴辦絕不寬待。

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