台南市中西區北門路1段51巷口3日下午4時許有民眾以手機拍攝一段警車在路口未禮讓正在過斑馬線行人的影片，在網路發文「連警察都不停了」引網友議論，台南市警方提出行車紀錄器回應，警車經過當時，外側車道正有公車停靠擋住斑馬線視線，但仍將依法違規舉發並行政懲處。

事發地點在中西區北門路1段51巷口，該處雖有斑馬線，但無交通號誌燈，有民眾在公車上以手機拍下行人正在過馬路時，卻有警車呼嘯而過，將影片發在網路，直呼「無號誌路口也沒放慢查看，連警察都不停了」嘲諷「可能是行人沒舉手的關係吧」。

影片引發網友討論，有網友指責該路口沒有紅綠燈，造成人車誰先通行的混亂，有網友認為行人應該舉手提供車輛駕駛判斷。

警方發現該段影片後，查證該輛警車的行車紀錄器，卻發現不同情況。

原來警車經過路口時，外側車道正有1輛公車停靠，完全擋住外側道前方的斑馬線視線，等到警員行經路口發現行人時，如緊急剎車，恐遭後方車輛追撞，才會先行通過。

警方說明事件經過後，仍因員警疏未禮讓行人優先通行違規部分，依照違規舉發並行政懲處，作為檢討改進。

有網友提到台南多段道路的交通設計出問題，硬在許多大馬路中設置無交通號誌燈的斑馬線，搞到人車危險，卻總要到出人命才檢討。