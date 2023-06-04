政壇上沒有永遠的敵人，在馬來西亞即將迎來六州地方選舉之際，前首相馬哈迪（Mahathir Mohamad）表示，如果能就共同目標達成共識，他已準備好與反目的前首相、大馬最大在野聯盟國民聯盟（Perikatan Nasional，國盟）領袖慕尤丁（Muhyiddin Yassin）再次合作。

根據馬國《東方日報》和《Malaysia Now》報導，97歲的馬哈迪再次強調「擁護馬來人鬥爭」的重要性。他說，「我們想一起工作，但最終目標必須確定下來。」

馬哈迪也說，馬來社群已經出現分裂，分成了許多黨派，「我們已經失去了權力，當我們失去權力時，我們就無法糾正不利於馬來人的情況。這就是為什麼我們需要團結起來。」

馬哈迪是在2016年跟慕尤丁一起創建了土團黨，並在2018年全國大選加入希望聯盟（Pakatan Harapan，希盟），應對當時的執政黨國民陣線（Barisan Nasional，國陣）。不過馬哈迪後來在「喜來登事件」中被踢出土團黨，導致時任希盟政府垮台，而慕尤丁則出任了首相，馬哈迪認為慕尤丁背叛了他。

不過慕尤丁隨後也在權力鬥爭遊戲中落馬，首相一職回到巫統（UMNO）手中，然而巫統主導的國陣在之後的全國大選中落敗，必須跟希盟的安華（Anwar Ibrahim）合作，以保住留在政府的地位。

對於目前掌政的安華，馬哈迪則說，對安華要保衛馬來人權利的承諾表示懷疑。