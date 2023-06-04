新竹縣道路交通安全聯席會報，針對近期全國各地接連發生汽機車未停讓行人，釀成傷亡事故意外，甚且被外國媒體評論為「行人地獄」，提出「提升行人交通安全」改善對策，縣長楊文科盼以多管齊下、軟硬兼施手段，塑造新竹縣友善行人通行環境。

交旅處長戴志君說，日前運輸業代表與各道安小組，聯合於交通流量大且事故排名前三的縣政九路與光明六路交岔口共同舉辦「路口停讓」宣導快閃活動，強化路口停讓認知。

交旅處7月中前將完成縣內70餘所學校路口設有「行人專用時相」及「行人早開時相」等號誌時制調整，改善用路環境，以保障用路人交通安全，降低行人事故發生。

教育宣導面，為強化學童經過路口時安全，製作正確穿越道路教學影片，加強指導學童安全穿越道路注意事項，如停看轉揮動、穿越前看左看右再看左、身高矮小者舉手揮動示警等安全動作。

在竹北及湖口肇事率高路段，以新竹客運公車車體廣告加強停讓行人主視覺宣導，並以路口大型LED電視牆及跑馬燈，密集播放路口停讓行人影片，同時以教育局及警察局專案計畫，提高宣導層級。

縣警局從5月1日至12月31日配合警政署執行「全國同步擴大取締路口不停讓行人執法專案勤務」，重點執法項目為，1.路口不停讓行人。2.非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開。3.人行道違規停車與違規臨時停車。4.慢車轉向不暫停讓行人優先通行。5.行人未依規定行走行人穿越道及未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路。6.取締道路障礙。

新竹區監理所也以「行人安全形象廣告」為主題拍攝溫馨微電影，以顛覆「行人地獄」印象，喚醒社會大眾對行人安全共同的重視。