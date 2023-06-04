桃園市中原夜市內有店家分享一段影片，指控自己的店門口遭學生隨意亂停放機車，更直言「中原大學學生素質這麼差嗎」，而當事者陳姓同學與一群友人下樓理論，雙方拿起手機互相錄影，整件事還驚動到警察到場處理，最後在女警的調解下學生移車，事後也向店家道歉，結束一場鬧劇。

中原大學附近一家冰品店家在網路PO出影音、照片和貼文，指稱陳姓學生3日晚上將普通重機橫放停在店門口，店家寫下「你真的很棒！車子直接停在門口，店員說好幾次…，當我是你小弟要顧車那沒關係」，影片中也可看到店家與對面住家樓上的學生隔馬路理論，隨後陳姓學生及一群友人下樓，1女警趕到發現要呼叫警力，學生才要求店家雙方一起放下錄影手機。

店家還說，「中原大學學生素質這麼差嗎，一人牽車8人同行，還問我想幹嘛？」，也有中原學生看不下去，認為本來就應該把車子停好，不要丟臉。事後店家也補充，表示該名學生已經向他們道歉。