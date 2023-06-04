老媽拌麵美國快閃店推出3種老媽招牌麵食，包括老媽炸蛋麵、紅油皮蛋肉醬麵、干貝花雕雞湯麵。（老媽拌麵提供）

經典零食可樂果中的香濃蒜味令粉絲難以忘懷，更有人直接拿來代替蒜酥入菜，開創多達幾十種創意食譜，可樂果看準商機玩跨界，聯手老字號麵條品牌「五木拉麵」，推出意想不到的聯名炒麵；同樣知名的老媽拌麵則宣布今年首度將實體店面搬到美國洛杉磯，設立快閃店，共推出3種老媽招牌麵食，快速賣出超過600碗。

乾拌麵市場崛起，自疫情帶起宅經濟後，乾拌麵的討論聲量居高不下，許多藝人及網紅也紛紛搶食這塊商機，五木拉麵就聯手國民零食可樂果，推出「五木拉麵x可樂果」海陸雙享聯名炒麵系列，還原熱炒店的料理香氣，「避風塘炒蟹」濃濃蟹香海鮮味十足席捲味蕾，喜歡重口味的民眾可選擇「川香口水雞」，椒麻的微辣感吃起來超過癮，最畫龍點睛的是將隨麵附贈的「可樂果壓碎，灑上拌勻」，口味上濃郁醬汁搭配可樂果蒜酥香，口感上兼具麵條的彈與可樂果的脆，神仙組合瞬間香味升級。

老媽拌麵則把市場拓展到海外，共推出3種老媽招牌麵食，包括新品「紅油皮蛋肉醬麵」、經典「老媽炸蛋麵」，以及在台一上市即廣受好評的「干貝花雕雞湯麵」。其中，「紅油皮蛋肉醬麵」結合台式炸醬、皮蛋與香辣紅油，搭配彈爽關廟麵，受到當地饕客熱烈支持，更顛覆外國人對於皮蛋的恐怖想像。除了麵類料理外，老媽拌麵也推出符合當地口味的獨家餐點，如蒜香雞排、麵條造型的地瓜蒙布朗等，吸引消費者主動拍照打卡。開店首日即吸引300位以上民眾到場捧場，成功用家鄉味一解遊子思鄉之情。