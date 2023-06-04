費城人隊台灣好手潘文輝所隸屬的經紀公司帕菲克國際運動行銷與美國前三大的經紀公司Creative Artists Agency（簡稱CAA）簽訂3年的合作合約，也讓潘文輝與大谷翔平成為同門師兄弟，帕菲克盼藉由這次合作攜手為台灣的職棒球員帶來更全方位的服務。

帕菲克於2012年成立，目前旗下有30多名職棒選手，是日前中職球員工會認證的經紀公司之一。鑒於美國運動產業發達、制度完善，希望讓台灣球員可以得到更好的照顧，與CAA合作。

CAA是結合運動與演藝經紀的經紀公司，跨足北美4大職業運動及演藝圈，在運動與娛樂產業有舉足輕重的地位，旗下棒球部門經紀選手有大谷翔平、費城費城人Trea Turner及J. T. Realmuto，先前經典賽國家隊欲徵召球員台美混血Corbin Carroll也是他們的客戶。

目前效力費城人的潘文輝正是這個合作的首位台灣籍球員，在美國期間不論是球場上裝備、訓練上的需求，或是場外的行銷宣傳，CAA都會給球員最即時及全方位的服務。

帕菲克盼藉由這次的合作引入更完整的運動經紀服務給台灣的球員，未來旗下選手，在美期間可以無後顧之憂的在場上發光發熱。帕菲克總經理陳銘駒表示，多年以來抱著寧缺勿濫的心態美國尋找合作夥伴，希望給離鄉背井的台灣選手更優質的照顧，很高興這一天的到來，與CAA合作感到無比的榮幸。

CAA代表也說：「我們非常興奮並期待這次的合作，真的很高興能和潘文輝見面並有更多的時間相處，他是個非常優秀的球員，很期待也看好日後的合作發展。」

這個台美合作是雙向的，帕菲克也會在CAA的選手名單中持續尋找可用之兵，引進台灣成為中職各隊的中流砥柱，並代表CAA的客戶如大谷翔平等人，與台灣的廠商洽談異業結盟的機會，希望能為台灣的運動產業，帶來更多火花。