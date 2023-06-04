年輕世代打卡風潮正熱，加上炎熱天氣促使冰品買氣爆發，超商紛推創意新冰，讓經典飲品或夯店手搖變成吃的雪糕、霜淇淋，不只外觀繽紛出彩，就連味道也神還原，彷彿味覺與視覺雙饗宴，加上抽抽樂最低0元等優惠加持，有望帶動業績3成以上。
7-11近年大玩聯名策略，觀察商品只要有人氣名店加持，平均可帶動相關類別業績成長2成，便主打手搖品牌龜記冰品「紅柚翡翠冰棒」，龜記將店內招牌飲料紅柚翡翠以原始比例復刻，並添加葡萄柚果粒，激盪出酷涼口感；另27日前有國際冰品節抽抽樂活動，任2件最低0元起，有機會免費吃新品。
全家今夏攜手Xpark於5日推Fami!ce「嗨嗨蘇打」霜淇淋，將日本夏日祭典中傳統飲品「冰淇淋蘇打」製成蘇打汽水風味霜淇淋，添加台灣在地檸檬原汁平衡酸甜味道，並增加雪酪口感訴求清爽不膩，藍色造型相當搶眼，10日前嘗鮮價45元；另27日前買指定飲料冰品任兩件不只有機會在抽抽樂中抽到0元，會員還能在APP玩「抽獎趣」，有機會獲大阪環球影城雙人遊，一次帶走機票與門票。
萊爾富也看好夏日商機主推「小美珍珠紅茶雪糕」，運用錫蘭紅茶為基底，茶香韻味清新與鮮濃奶香綿密結合，搭彈牙珍珠增添層次，即起至27日前推「轉轉暑樂趣」活動，只要在門市購買指定飲料、冰品、零食任2件，有機會免費帶走；會員每天也能玩抽獎，中獎機率100％，包括Hi點、旺旺果粒多果汁等。
OKmart同樣有創意冰品，其中包含杜老爺的「福爾摩沙西瓜牛奶雪糕」，以台灣經典飲品西瓜牛奶為原型，選用在地西瓜製作，搭牛奶融合呈現瓜甜乳香滋味，雪糕的外觀以西瓜、牛奶兩種色彩不均勻分布抓住目光；另28日前指定飲品、冰品、餅乾第二件6折起。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。