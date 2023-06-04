全家於5日起推出Fami!ce「嗨嗨蘇打」霜淇淋，酸甜滋味加上亮藍色外觀帶來感官上的沁涼體驗，限時嘗鮮價45元。（全家提供）

全家獨賣「桃氣烏龍脆皮雪糕」，將手搖品牌喫茶小舖飲品化身雪糕，外層是巧克力脆皮，內裡是蜜桃流心內餡混搭烏龍茶，層次豐富，59元。（全家提供）

萊爾富即起至27日於門市推「轉轉暑樂趣」活動，指定飲料、冰品、零食任2件最低只要0元。（萊爾富提供）

萊爾富「小美珍珠紅茶雪糕」號稱清新不失醇香，30元。（萊爾富提供）

OKmart創意冰品包括杜老爺「福爾摩沙西瓜牛奶雪糕」香甜多汁、細膩香甜，35元。（杜老爺提供）

年輕世代打卡風潮正熱，加上炎熱天氣促使冰品買氣爆發，超商紛推創意新冰，讓經典飲品或夯店手搖變成吃的雪糕、霜淇淋，不只外觀繽紛出彩，就連味道也神還原，彷彿味覺與視覺雙饗宴，加上抽抽樂最低0元等優惠加持，有望帶動業績3成以上。

7-11近年大玩聯名策略，觀察商品只要有人氣名店加持，平均可帶動相關類別業績成長2成，便主打手搖品牌龜記冰品「紅柚翡翠冰棒」，龜記將店內招牌飲料紅柚翡翠以原始比例復刻，並添加葡萄柚果粒，激盪出酷涼口感；另27日前有國際冰品節抽抽樂活動，任2件最低0元起，有機會免費吃新品。

全家今夏攜手Xpark於5日推Fami!ce「嗨嗨蘇打」霜淇淋，將日本夏日祭典中傳統飲品「冰淇淋蘇打」製成蘇打汽水風味霜淇淋，添加台灣在地檸檬原汁平衡酸甜味道，並增加雪酪口感訴求清爽不膩，藍色造型相當搶眼，10日前嘗鮮價45元；另27日前買指定飲料冰品任兩件不只有機會在抽抽樂中抽到0元，會員還能在APP玩「抽獎趣」，有機會獲大阪環球影城雙人遊，一次帶走機票與門票。

萊爾富也看好夏日商機主推「小美珍珠紅茶雪糕」，運用錫蘭紅茶為基底，茶香韻味清新與鮮濃奶香綿密結合，搭彈牙珍珠增添層次，即起至27日前推「轉轉暑樂趣」活動，只要在門市購買指定飲料、冰品、零食任2件，有機會免費帶走；會員每天也能玩抽獎，中獎機率100％，包括Hi點、旺旺果粒多果汁等。

OKmart同樣有創意冰品，其中包含杜老爺的「福爾摩沙西瓜牛奶雪糕」，以台灣經典飲品西瓜牛奶為原型，選用在地西瓜製作，搭牛奶融合呈現瓜甜乳香滋味，雪糕的外觀以西瓜、牛奶兩種色彩不均勻分布抓住目光；另28日前指定飲品、冰品、餅乾第二件6折起。