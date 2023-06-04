新竹縣政府為提升縣內中小企業研發能力與產業競爭力，持續辦理「新竹縣地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）」，今年通過計畫核定的中小企業，最高將可獲得100萬元補助。

縣長楊文科說，近年縣府積極串連地方產業，透過建立AI智慧園區並結合智慧城市治理概念，著重智慧人才教育、ESG經濟永續及物聯網應用創新等主軸，持續打造創新研發環境，提升產業鏈結效益，帶動縣內相關產業升級轉型發展，打造「科技首都、幸福竹縣」新願景。

產發處長陳偉志指出，112年度計畫只要符合AI人工智慧、數位經濟、生物醫學、精緻農業及文創觀光創新內涵的業者，將酌予鼓勵外，新創公司或青年創業都是優先扶植對象，希望藉地方型SBIR，強化地方特色產業發展，協助縣內中小企業勇於研發，開創新商機。

為協助企業申請流程順利，產發處委請中國生產力中心舉辦2場計畫廣宣說明會，首場於5月5日在縣府舉行，36家廠商參與反應熱烈。第2場說明會將於5日下午1點半在竹北市十興里里民活動中心辦理，目前已有30家廠商報名。

說明會除針對計畫說明外，也包含計畫書格式撰寫與簡報技巧、線上申請系統操作教學，邀請資深審查委員說明計畫審查重點及創新內涵，並邀地方型SBIR補助的優秀企業，分享創新研發概念與計畫執行心得等，會後專案辦公室也提供一對一輔導諮詢時間，協助廠商進行自我創新評估。

陳偉志表示，為簡化申請作業及鼓勵企業數位轉型，全面採「線上申請」，收件至7月14日截止，計畫經核定通過者，最高將可獲100萬元補助。