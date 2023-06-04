民進黨爆發數起受害者自訴曾遭性騷事件，而今年1月國民黨立院黨團因應前原能會主委謝曉星性騷案，在立法院提案要求行政院通盤檢討公務機關性騷擾申訴流程機制，反遭民進黨立委全數否決，中廣董事長趙少康痛批，封殺謝曉星提案便顯示包庇性騷擾是民進黨的慣性，而「性騷擾以及吃案文化」更在民進黨根深蒂固。

趙少康說，近期政壇性騷擾事件連環爆，把長期隱藏在冰山下的秘密翻出，除了讓作惡之人可以受到懲罰，防止可能繼續有人被害更加重要，而行政院長陳建仁在媒體前高談的性平教育緩不濟急，制度改革就是公部門立即可行的動作。但今年1月國民黨團提案，要系統性處理性騷擾申訴案件，卻再度被民進黨立委以人數優勢粗暴否決，證明民進黨包庇性騷擾的惡習已經是文化。

趙少康表示，前原能會主委謝曉星選秘書如同選妃，是對女性下屬性騷擾的慣犯，被媒體踢爆以後，立法院國民黨團提案，要求通盤檢討公務機關性騷擾申訴流程缺漏，這麼合理的提案，最後因為民進黨全體58位立委「反對」，而被暴力封殺。

「民進黨立委全是橡皮圖章、只有黨意沒有民意、包庇性騷擾沒下限的行徑全都現形」趙少康嘆，民進黨的「性騷擾以及吃案文化」根深蒂固，請這些大委員好好說一說，為什麼要反對系統性檢討性騷擾處理制度的缺漏？性騷擾事件中，不只加害者可惡，吃案以及放任不管的人也是共犯，等於變相鼓勵犯罪繼續發生。

趙少康強調，選舉時每一個選區的民進黨立委都應該被對手點名質問，為什麼要反對檢討性騷擾防制疏漏？他說，相信性騷擾事件存在社會很多角落，不只政壇，有更多受害者還發不出聲音，明年立法院的新民意產生，被否決的提案不只應該翻案，更應該進一步檢討防止職場性騷擾、權勢霸凌問題，還我們一個更好的台灣。