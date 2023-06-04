大腸癌已連15年是國內新發癌症人數的第一名，為防腸癌上身，民眾很關心自身的排便狀況是否良好，醫師表示，排便狀況最重要的是有無「適度排便」；而糞便是否成型、過硬或過糊，並不會對腸道及身體造成影響。

健康意識抬頭，不少人開始關注自身糞便外觀，疑惑糞便是否要成型、過硬或過軟的糞便是否為疾病徵兆。外科醫師陳榮堅在《醫師好辣》節目中表示，其實排便情形最重要的是適度排便，只要能將體內毒物、殘渣排出就好，糞便外觀並不重要。

他說明，糞便若要成型，必須要攝取足夠的膳食纖維，但有些人常吃稀飯等液狀食物、少吃蔬菜，糞便自然難以成型，「只要不是因為外來的化合物，或因膽道、胰臟出問題導致的稀糊糞便，就屬於健康狀態。」

他表示，很稀或很糊、無法成型的糞便，最大的困擾是會讓人「失禁」，因為若一個人的肛門括約肌功能不佳，遇到非固體、條狀的糞便，容易失禁而造成困擾，但並不會影響腸道健康。

陳榮堅表示，要有良好的排便狀況，主要有4點，包括足夠的水分與膳食纖維、簡單的運動、均衡的維生素，且無甲狀腺功能低下的問題，一般人若有排便問題，應先確認是否達到上述4點要求。若無，再進行相關保健品的補充，「多數的疾病都是不當的行為導致，只要改變行為，疾病就可獲得改善。」