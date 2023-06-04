長庚科大強調情境式教學，以高擬真情境教室提供優質教學。(校方提供／蔡依珍桃園傳真)

長庚科技大學於「2023世界大學影響力排名」單項排名躍升為世界第61名，為全國科大第一名。

英國泰晤士高等教育特刊1日發布2023年世界大學影響力排名，全台灣共有47所大學校院入榜，長庚科技大學今年再度超越國立大學，奪得「泰晤士」世界大學影響力排名「SDG3(健康福祉)」全國科技大學第一名的好成績。在世界排名中，更從去年的「SDG3(健康福祉)」單項排名101-200名，躍升為世界第61名，凸顯長庚科大於在醫護領域的卓越貢獻。

長庚科技大學校長范君瑜感到十分光榮和自豪，他表示，要取得全國第一的成績，學校的師資跟辦學資源至關重要，長庚科大不僅有著傲視全國的超低「生師比」，更重要的是，學校在台塑股利的支持下，有著不畏少子化的財務體質，讓學校得以提供先進的醫療護理技術和知識，幫助學生轉化學術理論為實踐技能，為日後的職業發展打下堅實的基礎。

校方指出，長庚科大蟬聯國內科技大學第一的排名絕非偶然，這得益於多年以來長庚科大的師生一直專注於醫護教育與研究，不僅與長庚醫院建立緊密的合作關係，學校更斥資了上億建置「臨床技能中心」、「高齡長照產業人才培育基地」等高擬真情境教室，提供優質的環境與資源，堅持從根本上提升所有學生的專業技能和職業素質，持續為醫療界培養一流的醫護人才。

近期長庚科大也接獲了王琦、林秋子、陸芙英等三名優秀校友，榮獲2023台灣傑出護理人員獎殊榮的好消息，這些優秀校友的表現，也證實了長庚科大在教學上擁有比肩國立大學的競爭力。