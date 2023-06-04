民運人士王丹遭一名李姓男子指控，9年前曾在美國遭王強吻、強暴未遂等，李並在今（4）日提出更多證據，要求王於6月6日結束前公開道歉，否則將正式提告；對此，王丹在臉書回應稱「歡迎提告」，引起網友論戰。

李男表示，2014年與王丹認識後連續有幾次聚會，並接受對方邀請一同前往美國，不料在飯店中卻遭王從身後用力抱住、強吻，甚至被推到床上，且王還意圖解開自身衣物，最後李男稱剛動完手術才勸退王，但整個過程仍讓他感到震驚與害怕。

此外，李男秀出自己拍攝的王丹私人住所佐證，強調擺設、掛畫、書法字等，都與王丹自己公開過的畫面相符合，並要求王在6月6日結束前公開道歉，否則將帶所有證據前去提告。

而王丹日前面對指控，就回應稱所謂性騷擾的情況完全不存在，並說相關指控與他的認知跟記憶有巨大落差，今日他再度於臉書說「歡迎提告，支持用法律的方式尋找事情的真相」。

王丹的臉書文僅1小時就有上百則留言，雖有網友力挺，但也有人批評「很遺憾，你的態度會讓支持民主的人失望」、「事情沒有那麼嚴重，也許對方要的只是老師一個道歉而已」、「對方當然應該要提告，但你這邊也有義務把話講清楚」。

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