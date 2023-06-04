新竹縣史館典藏南條博明62幅相片，後代從手機翻攝畫面逐一欣賞外祖父留下的老照片。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

已故日籍畫家南條博明，日據時期曾任教於新竹中學，曾以《南門外的早晨》入選台灣總督府舉辦的第一屆「台灣美術展覽會-西洋畫部」，被認為與新竹西洋畫興起有很大關聯，在台期間拍攝的照片輾轉被新竹縣縣史館典藏，其後代特別來台尋根參訪老照片，並希望聯繫上南條博明的學生，一起辦台日藝術交流畫展。

文化局長李安妤表示，南條博明1924到1932年間於新竹中學任教，主持新竹第一個研究西洋畫的「白楊美術研究會」，並於該會改組後的新竹美術研究會擔任顧問，1927年以《南門外的早晨》入選台灣總督府舉辦的第一屆「台灣美術展覽會-西洋畫部」。

第二次世界大戰結束，日人遣返前，南條博明的後人將他在台期間拍攝的照片交由竹東鍾廷麟先生保存。2003年間，鍾先生的後人將照片複印，擇優選出62幅照片納入縣史館典藏，包括昭和皇太子訪台紀行、台灣總督府外景、新竹中學校運動會、白楊社畫展作品照片、個人居家與友人照片，並有昭和初期新竹原住民泰雅族照片、山地針葉林相照片，相當豐富多元。

這批照片折射出南條博明特有的藝術鑒賞功力，在文化部典藏網公開線上瀏覽，輾轉由南條博明正在日本明治大學攻讀歷史的外玄孫發現，意外牽繫起台日雙方近80年跨國際、跨世代的典藏奇緣。

南條博明的外孫片山滋和外孫女小野寺由紀子一行4人，3日參訪新竹縣縣史館，從手機翻拍畫面逐一欣賞外祖父留下的老照片，縣史館並貼心複印成冊，送給片山滋保存紀念，館方也邀請竹東鍾廷麟先生的後代一同參與。

本身是畫家的片山滋表示，這次來台也希望聯繫上外祖父的學生，以及當年同在白陽社的畫家後代等相關人士，一起舉辦台日交流畫展。