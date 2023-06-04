醫療人文跨領域研究國際學術研討會於2日起至3日在金門大學舉行，來自醫療、教育、外文、傳播等國內外學者齊聚一堂，透過跨領域的知識融合關懷社會議題，激盪新思維交流。
本次研討會是由陽明交通大學醫療人文跨領域研究中心與金門大學健康護理學院、長期照護學系、健康與高齡福祉研究中心共同主辦。
陽明交通大學醫療人文跨領域研究中心主任馮品佳表示，這次主要展示國科會人文及社會科學研究卓越計畫的研究成果，並且邀請許多國際級的學者，包括：香港中文大學教育學院副院長蔡敬新，主講教育科技及AI的應用、韓國淑明女子大學，同時也是該校韓國人文研究加值計畫主持人朴仁讚，主講從後人類理論看韓國科幻小說，新加坡南洋理工大學傳播與訊息學院副院長何淑儀，主講健康和風險傳播。
馮品佳也說，考量金門本地具有獨特的生態與健康醫療相關的環境，因此，特別移師至金門，同時，結合醫療、教育、外文、傳播等跨領域的專業，呼籲社會大眾關注高齡化社會老人照護、網路霸凌、環保減塑等重要社會議題，善盡學術圈的社會責任。
金門大學健康護理學院院長翁瑞宏表示，高齡化社會來臨，為了要讓長者有更好的生活品質和意義，跨領域的合作有其必要，因此，這次跨領域研討會邀請外文、教育、傳播等領域的學者共同研討，像是結合教育的專業，未來可設計、提供適合長者的樂齡課程，幫助長者找到生活的重心，結合傳播的專業，透過有效的媒介，像是影像、聲音，讓長者可以獲得社會的新知和陪伴，降低孤獨感，這都符合提升長者生活品質的目標。
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