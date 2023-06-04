雲林縣北港鎮水道頭文化園區，是由自來水廠與日式員工宿舍群改建而成，花木扶疏綠草如茵，近日除了「黃金雨」阿勃勒盛開，「大花紫薇」也接力開花，花朵有如紫色彩帶非常吸睛 ，還有3個荷花池點綴其中，是在地人最喜愛的賞花祕境，園區距北港朝天宮僅500公尺，吸引不少遊客尋幽訪勝。

水道頭文化園區近日繁花盛開，位於兒童遊戲區旁的阿勃勒開出串串的金黃色花朵，不少家長帶著孩子前來，孩子開心玩樂，自己則悠閒欣賞美麗的「黃金雨」，旁邊還有自來水廠慢濾池改建而成的荷花池，紅、白荷花清新優雅，置身其中有如世外桃源。

社區民眾表示，園區另一側還有一排「大花紫薇」，6月起開始綻放紫花，花期約到8月，紫花搭配綠葉非常美麗夢幻，加上周邊的日式木屋，充滿人文藝術氣息，經常有新人來此拍攝婚紗照，也是網紅最喜愛的打卡景點。

社區民眾說，園區內有全台唯一的10角水塔，原本作為北港遊客中心，後因租約到期停止營運，目前改租給餐飲業者營運，假日會規畫藝文活動、市集，人氣愈人愈旺，園區保留早期大量花木，還有一些老樹移植來此，可說是北港鎮民的後花園。

雲林縣政府文化觀光處指出，興建於1930年的北港第1自來水廠，至今已有90餘年歷史，因地下井水枯竭停用，缺乏管理荒廢多年，經縣政府編列經費，拆掉塵封1甲子的圍牆，整建成為「水道頭文化園區」，近幾年北港燈會均在此規畫燈區，成為1處兼具賞花、藝文展演的多元園區。