前「棒棒堂男孩」成員之一的威廉，去年4月和前體育主播卓君澤結為連理，兩人日前拍片吐露努力做人2年多，終於在馬爾地夫蜜月後迎來好消息，但卓君澤透露，在產檢時醫師一度懷疑是子宮外孕，讓她擔心落淚四處求神拜佛，之後再產檢時也迎來好消息。

威廉與卓君澤小倆口積極做人迎來蜜月寶寶，由於卓君澤很喜歡吃百香果，目前寶寶小名就叫為「百香果」。日前她拍片分享備孕的過程，抽血發現自己的「泌乳激素」過高，可能是日常生活壓力造成，較不易受孕，期間有吃藥控制，等正常後，雙方因工作太忙碌也不能配合，抱怨威廉常出外景不在家，未料在一次度蜜月就中獎了。

卓君澤表示懷孕初期檢查時指數不高，胚胎小到超音波照不到，且還沒心跳聲，被醫生懷疑子宮外孕，要轉院做更精密的檢查，當時已經做好心理準備，如果不OK就要人工流產，這讓卓君澤崩潰狂哭。

卓君澤和威廉當下的心情，是什麼也做不了就交給「老天爺吧!」，之後就到龍山寺祈求，到了檢查當天，結果抽血指數正常，讓她驚呼奇蹟真的發生，而當威廉陪同一起產檢，當他聽到寶寶心跳聲時，更忍不住當場落淚。