600位志工世界環境日前夕再度出動，短短一個半小時就清出605公斤垃圾與1560公斤的外來種植物，用行動守護東螺溪。（林淑玲提供／吳建輝彰化傳真）

今年疫情趨緩，淨溪活動擴大，短短2個禮拜就報名超過600人，除了淨溪、移除外來種小花蔓澤蘭之外，現場還有水質檢測等活動。（林淑玲提供／吳建輝彰化傳真）

志工從東邊的代馬橋一路到西邊的溪湖橋，一圈3公里環狀淨溪，除了在地社區參與之外，還有來自全台北中南的民眾響應。（林淑玲提供／吳建輝彰化傳真）

東螺溪是彰化的母親之河，但沿線流域養豬戶多，多處河段長期臭氣沖天、環境髒亂，在地湖埔社大從2013年開始，每年動員上百志工到東螺溪淨溪，600位志工世界環境日前夕再度出動，短短一個半小時就清出605公斤垃圾與1560公斤的外來種植物，用行動守護東螺溪。

彰化縣東螺溪總長約33公里，橫跨全縣9個鄉鎮，3日一早東螺溪生態教育園區聚集超過600位志工，從東邊的代馬橋一路到西邊的溪湖橋，一圈3公里環狀淨溪，除了在地社區參與之外，還有來自全台北中南的民眾響應。

林淑玲表示，湖埔社區大學長期營造東螺溪生態環境，從2013年開始響應世界環境日淨溪活動，已經邁入第11年，今年特別串聯上下游的在地鄉親，還有來自全國共超過600名志工，短短半小時清出605公斤垃圾、42公斤的回收，還有1560公斤的外來種植物。

林淑玲說，去年因為疫情人數較少，但仍吸引超過200多位志工到場，今年疫情趨緩，淨溪活動擴大，短短2個禮拜就報名超過600人，除了淨溪、移除外來種小花蔓澤蘭之外，現場還有水質檢測、全民綠生活闖關遊戲，農廢沼渣綠手指DIY等，加入寓教於樂環境教育宣導，透過淨溪活動一起守護東螺溪水資源。

林淑玲還說，東螺溪整治除了民間投入之外，近年立委和縣府聯手爭取水環境整體改善計畫，總共核列7.66億元，包含6項子計畫，已陸續完工和發包動工，相信未來東螺溪能成為彰化重要觀光休閒亮點。