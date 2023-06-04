21Plus抗通膨，只要百元就能享受雞汁高麗菜飯餐組一送一。（21世紀提供）

摩斯漢堡畢業季 MOS Order App「安心取溫馨送」則加碼推出「點心紅茶組」199元，限量1000組。（摩斯漢堡提供）

頂呱呱7日前「一斤翅小腿」登場，保證秤足600g份量，限時享有折扣。（頂呱呱提供）

漢堡王買指定重磅套餐，加一元可獲「百事可樂聯名-包粽零錢包」。（漢堡王提供）

618購物節在雙饗卡APP瘋搶隨饗券，6月15日到6月17日限時三天瘋搶人氣經典，肯德基與必勝客好料只要6元起。（肯德基提供）

瞄準畢業季聚餐商機，速食店紛推優惠慶祝，炸雞、點心均可享折價，讓預算不多的學生也能吃上滿足的一餐。

拿坡里炸雞專賣店重量級腿排桶回歸，30日前「1公斤腿排桶」原價450元、特價319元、「2公斤腿排桶」原價900元、特價只要599元；另招牌「薯第一(灑粉系列)」，活動期間內皆享買一送一優惠。此外，拿坡里披薩.炸雞全省125家店，MINI A.B.C.D四組套餐，同樣時間內，原6吋迷你披薩可升級為9吋小披薩，只要加價100即可升級。

21世紀則是7月4日推出指定套餐買一送一優惠，該套餐包括「雞汁高麗菜飯、大杯蜂蜜綠茶」，其中雞汁高麗菜飯使用雞汁及油蔥，加上優質純正100％在地國產米，用獨家蒸烤技術蒸煮，再加上滿滿高麗菜，口味清爽又有飽足感，原價200元，現在用100元即可吃到兩份。

摩斯漢堡祭出學生優惠，即日起至18日凡來店出示學生證或穿著學生制服，享購買大份黃金地瓜薯及冰紅茶組只要79元，另加5元，黃金地瓜薯即可升級為辣味和風雞腿塊。此外，即日起至6月30日MOS Order App「安心取溫馨送」則加碼推出「點心紅茶組」199元，內含摩斯雞塊12個、方塊薯餅6個、及大杯冰紅茶2杯，共限量1000組，售完為止。

頂呱呱即日起至7日，「一斤翅小腿」原價240元、特價199元；「經典翅小腿」原價180元、特價159元。另購買以上翅小腿組合餐，再享超值加價購，49元就能加購呱呱包／地瓜薯條／紅茶雪泥。

漢堡王源自對牛肉美味的講究，在370度高溫下快速火烤，不僅封存肉汁原味，更展現多汁不膩的BBQ美式風味。其中安格斯牛肉排透過大火炙燒更能展現豐厚嫩勁與完美的爆汁香氣，品牌也豪氣在8日這天推出臨櫃消費或官網訂餐，安格斯牛堡系列買一送一只要145元。另品牌也與百事可樂聯名推端午節活動，13日起臨櫃點餐或官網點購重磅套餐還可以加1元直購「百事可樂聯名-包粽零錢包」。

必勝客／肯德基年中強檔首次聯手推出折扣優惠與多重好禮，首先登場的第一波優惠是26日前，PK會員只要登入PK雙饗卡APP，點擊首頁右上角「點就送」，即可進入「618 PK大富翁」遊戲活動頁隨機抽出美食優惠券，每日都可參加一次，活動期間只要於PK雙饗卡APP訂餐或購買PK隨饗券即可抽「曼谷商務艙雙人來回機票」抽獎資格；15日至17日限時三天，每日上午10點隨饗券準時開搶，必勝客／肯德基多款人氣商品：香濃可口的蛋撻、起司塔、酥脆多汁的炸雞、夏威夷個人比薩只要6元起。