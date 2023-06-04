朝陽科大斥資7億設立航空學院，飛航系建置完整的飛航設備，為想成為機師的學子圓夢。（朝陽科大提供／陳淑芬台中傳真）

朝陽飛航系設置「駕駛艙模擬訓練專業教室」，幫助學子熟悉儀表位置及相關程序演練，飛航訓練紮實。（朝陽科大提供／陳淑芬台中傳真）

在朝陽飛航圓夢獎學金獎助下，6名飛航系學子將於6月中旬赴美長榮飛行學院接受專業飛行訓練。（朝陽科大提供／陳淑芬台中傳真）

勞動部近日公布最新國內薪資職業排名，榜首機師平均月薪27萬、年薪401萬，朝陽科大航空學院備受矚目、招生水漲船高。校長鄭道明今天表示，航空學院已投資7億，設備好、師資佳，其中，飛航系提供專業飛行訓練及取證課程，甄選學子赴美長榮飛行學院接受訓練，是國內少見培育機師管道、唯一與國籍航空公司合作推出飛航課程。

朝陽科技大學成立飛行與民航人員技術系（飛航系）3年，近年招生成績亮眼。鄭道明表示，朝陽科大發展主軸為「國際化」，連續6年榮登英國泰晤士高等教育全球最佳大學排名，連續5年進榜世界大學影響力排名；師資來自全球16國，簽訂學術合作協議的海外學校超過640所。

鄭道明強調，後疫情時代旅運需求大增，航空業人才炙手可熱，朝陽科大航空學院與澳洲Airways Aviation（航空飛行學院）、美國的南伊利諾州大學；長榮航空、中華航空、華信航空、台灣虎航、安捷航空、漢翔航空工業、亞洲航空等建立合作機制，成為國際航空產業人才的首選。

盧衍良強調，朝陽科大引進航空公司及航管單位等級的訓練設備，包括「駕艙程序訓練教室」、「飛航操作模擬教室」；DA40模擬機、A320模擬機，也正升級為B747-400模擬機，將建構完成的「飛航情境模擬教室」，搭配「航管塔台與雷達管制模擬教室」、採用全日空甫除役的B777-200機身及內裝設施。

此外，「朝陽實習國際航空站」更整合機場報到大廳、櫃台、安檢、證照查驗、海關、檢疫等作業流程，特色設備獨步全台。

為強化國際化就業能力，盧衍良表示，透過英文輔導課程訓練，學生多益成績從300分進步至600分大有人在，目前多人達800至900分實力；近年飛機設計進步，機師不再靠體力工作，已無性別限制，女機師比例大幅增加，就讀女同學人數不斷成長。