女星瑤瑤（黃喬歆）從《我愛黑澀會》發跡，擁有亮眼的外型與F級傲人上圍，自然不做作個性讓她受到不少粉絲喜愛，也成為各大綜藝節目的常客。近日格外引起討論的是她上節目的穿著，只見她以一身運動裝現身，不過運動內衣挖洞的設計，令事業線一覽無遺，讓粉絲直呼受不了。

從瑤瑤曬出的照片中，可以看到瑤瑤紮起俏麗的高馬尾，妝容精緻的她身穿紅黑相間的運動內衣，正中間的透視布料正好透出瑤瑤豐滿渾圓的上胸線條，令人大飽眼福。此外，低腰運動緊身褲更秀出她結實的小腹，一絲贅肉都沒有的模樣令她看來比例絕佳。

美照曝光，網友紛紛表示：「這衣服很犯規」、「求交往」、「看了會血脈沸騰不動就汗如雨下」、「要好好運動才是維持這麼辣的秘訣」、「流鼻血」、「這衣服真會挑！看起來真顯瘦」、「漂亮，美美，運動正妹」、「身材也太辣」

事實上，瑤瑤近日上時尚節目《女人我最大》，被眾人起鬨穿上連身開洞泳衣，豐滿胸型一覽無遺，現場來賓紛紛誇她超性感，甚至還被主持人藍心湄「現場喬奶」，突如其來的動作震驚眾人，現場男嘉賓頓時面露害羞，眼睛不敢直視。