國小低年級組劉品言，精彩的演出獲得第一名。（呂筱蟬攝）

桃園市客家事務局與教育局共同主辦「2023桃園客語講故事比賽」，6月3、4日在國立中央大學登場，9個組別共吸引85校349名孩童及長者101人報名參賽，展現平時客語學習成果。其中，長青組邱鳳寶以獨子生了5個小孩增產報國自豪，出動全家人一起登台助陣，其孫子邱雨禾、邱雨謙參加國小組比賽皆獲獎，展現不分年齡傳承母語文化的可貴。

客家事務局長林昭賢表示，桃園市為客家人口最多的縣市，努力實現「客家語言向下扎根」的目標，除了積極推動校園內的「幼兒客語沉浸式教學」及「客華雙語教學」外，也針對一般民眾推出「薪傳師開班傳習」及「實用客語及認證客語研習」，提供學習客語之管道，期望能讓客語復甦。今年的客語講故事比賽報名組數於疫情趨緩後創新高，國小低年級組報名人數有81人、中年級組92人、高年級組52人，期望客語向下扎根，將母語發揚延續。

來自南勢國小2年級的劉品言，首次參加講故事比賽就勇奪低年級組第1名，她表示在家都和家人用客語溝通，提供很好的練習環境，評審也說她的個性活潑開朗與努力練習是獲獎關鍵。另長青組邱鳳寶最感謝是他的家人，所以出動妻子、獨子與媳婦、孫子們一起登台。他說，在這個少子化時代，兒子和媳婦生了5個孩子感到非常開心，自己獲得長青組第3名，其孫子邱雨禾、邱雨謙參加國小低年級組及中年級組決賽也獲優等獎。他笑說，在家中大家一起練習比賽內容，成為家人間拉近感情的最佳方式。