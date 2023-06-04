集保董事長朱漢強因個人因素請辭，一併辭去基富通董事長一職。據了解，集保5日臨時召開董事會，將由總經理陳德鄉暫代職務，待集保股東會結束，才會有正式接任人選。

朱漢強上月底才率團赴捷克，參加世界集保組織論壇，與全球各機構代表進行經驗交流分享，彰顯集保結算所對全球產業發展趨勢之重視，提升國際視野，加強國際發展與合作。

朱漢強於集保服務資歷豐富，1996年進入集保結算所，歷經主秘、副總、總經理與董事長位置，貢獻所學，任職集保時間逾20年。