月入數十萬，不料卻染上毒癮，每天吸食價值2萬的毒品，每個月花30至50萬，會邀朋友到家中吸毒或轉賣。（翻攝自記者爆料網）

台中沙鹿一名男子繼承長輩留下大片土地，近日才賣出一塊地獲利百萬，本身從事檀香買賣，月入數十萬，不料卻染上毒癮，每天吸食價值2萬的毒品，每個月花30至50萬，會邀朋友到家中吸毒或轉賣，警方到場逮人時，男子毒癮發作，全身燥熱流淚、流鼻水盜汗、腹瀉發冷、肌肉疼痛不已。

台中沙鹿區1名許姓男子，繼承長輩留下的大片土地，日前才完成一筆交易獲數百萬元，卻染上毒癮、且毒癮甚大，每天施用之毒品市價約價值2萬元，每月吸毒花費高達30至50萬元不等，日前遭警方查獲時毒癮發作，全身燥熱、流淚、流鼻水、盜汗、腹瀉、發冷、肌肉疼痛，痛苦不堪的情狀令員警感慨：「毒品真是害人不淺！」

臺中市刑大偵六隊經多日蒐證發現，居住沙鹿區之許姓嫌犯，不但繼承土地且從事買賣高價檀香，月收入約數十萬元，家中富裕卻經常邀請朋友至家中吸毒、並轉賣或轉讓毒品給好友。

苗栗地檢署檢察官指揮，持搜索票及拘票在苗栗縣及本市清水、沙鹿區等地執行搜索及拘提，緝捕許嫌及相關共犯到案，並查扣毒品海洛因4包毛重15.3公克、毒品安非他命5包毛重35.8公克、現金14萬5千元及手機等贓證物，全案詢後將許嫌等人依違反毒品危害防制條例移送苗栗地檢署偵辦。

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