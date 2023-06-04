鼓勵學生參與公共事務，桃市青年局凝聚17校班聯會交流。（青年局提供／呂筱蟬桃園傳真）

桃園市青年事務局重視校園社團發展，日前辦理「班學聯會交接日」，攜手桃園市高中職校17校班聯會相互交流，透過班聯會同學們的經驗分享，以及各校辦理特色活動等議題，凝聚共識將熱忱傳承給予接棒的學弟妹們。

交流活動採分組進行，分為主席／會長組、副主席／副會長組、學權組、出納／秘書／總幹事組及公關組，並邀請「法律白話文運動」主編王鼎棫擔任講師，分享校園自治案例和簽約的法律常識。藉由分組，同學們也分享各校班聯會的實際經驗，包含如何籌辦活動、增加學生代表、社群行銷及和學校溝通等議題，同學們更在「熱血備忘錄」寫下班聯會成員的願望，希望可以整合更多資源為更多同學們服務。

青年局長侯佳齡分享，過去服務的經驗，常常嚴謹要求自己帶著團隊朝向更好的目標前進，期許班聯會同學們帶著過程中學到的寶貴經驗，未來在社會上服務更多人，青年局將提供給資源，鼓勵班聯會辦理跨校性與自主性發起的活動，持續推動學生參與公共事務。