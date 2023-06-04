狗狗全是人類的好朋友？一項芬蘭研究顯示，牛頭梗犬、茶杯犬、黃金獵犬等是對人類最友善的狗狗種類，是名副其實的「人類好朋友」，不過牲畜護衛犬、亞洲原始犬種、原始視覺型獵犬最不愛人類陪伴。
綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、「The Science Times」報導，芬蘭赫爾辛基大學（University of Helsinki）團隊的研究成果於5月19日發表在期刊《iScience》，研究人員一共蒐集300種不同品種、共約1.1萬隻狗的行為調查數據，後續再將這些狗狗約略分類為52種。
研究結果顯示，不同品種的狗和7大性格特質有強烈關係，這7大特質包括不安全感、訓練專注度、侵略性/主宰性、活力、和狗的社交能力、和人類的社交能力，以及毅力。
研究發現，在與人類的社交能力方面，最親人的5種狗依序為「牛頭梗犬」（bull type terriers）、吉娃娃、博美、貴賓等體型較小的「茶杯犬」、黃金獵犬、傑克羅素㹴，以及臘腸狗。
另一方面，如邊境牧羊犬等牲畜護衛犬（livestock guardian dogs）、鬆獅犬等亞洲原始犬種、原始視覺型獵犬、北方狩獵狐狸犬、雪橇犬、雪納瑞等最不愛人類陪伴。
除了品種，研究也發現母狗比公狗更親近人類；年齡也是因素，狗狗年紀愈長，與人類互動的活力也會下降。
研究因此建議，不論品種，飼主可試著盡早讓毛小孩熟悉人類。
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