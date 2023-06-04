對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局發布14縣市大雨特報，今日大台北、基隆、桃園、高雄地區及新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、屏東縣山區、宜蘭縣山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

以及氣象局發布新北、台北大雷雨即時訊息，持續時間至下午4時；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪(河)水暴漲。水利署也發布新北市中和區二級淹水警戒，三小時內可能積淹水。

氣象局發布14縣市大雨特報。（翻攝自氣象局）

氣象局表示，今天（4日）天氣依舊不穩定，苗栗以南地區不定時有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區也有局部短暫陣雨，其他地區則是午後有局部短暫雷陣雨，提醒中南部地區及其他山區有局部大雨發生的機率，提醒大家留意天氣的變化攜帶雨具備用，山區請慎防溪水暴漲，低窪地區請慎防積淹水。

氣溫方面，今天沒下雨時天氣依舊悶熱，各地高溫可以來到30到33度，外出活動請多補充水分以防中暑。