擁有「時尚媽咪」美稱的女星Melody（殷悅，本名劉恭顯），20年前以歌手身分出道，但僅發行一張專輯便未再發片，隨後她演出多部偶像劇，但嫁給富商吳育奇沒多久便淡出演藝圈，直到2013年才又接下節目主持與戲劇，並活躍於時尚圈，而日前她被網友點名「華語圈最可惜、沒再發片的女歌手」之一。

日前有PTT網友以「華語圈最可惜、沒再發片的女歌手」發文，對此許多人紛紛點名Melody；而畢業於UCLA國際關係與政治雙學位的她，在911事件後開始思考自己真正想做的是什麼，於是她便放棄大公司高薪工作機會，回到台灣找尋發片機會，最終在張艾嘉、張小燕、恩師黃舒駿的幫助下，成功在2002年8月加入豐華唱片，隔年發行首張國語專輯《愛的Melody》，其中歌曲《愛多少早知道》還成為偶像劇《惡男宅急電》的插曲。

Melody 2003年發行首張國語專輯《愛的Melody》。（圖／中時資料照）

黃舒駿曾形容Melody的聲音有種天生的魔力。（圖／中時資料照）

當時黃舒駿曾形容Melody的聲音「有種天生的魔力，不僅有洋派的新潮，更釋放出一股感動的力量！這也是為何我特別欣賞她聲音中的『韻味』與『音色』的原因」之後她也為電視劇《星願》演唱的主題曲《揮之不去》，而這也成為她的經典代表作之一。

Melody殷悅當年頂著亮麗的外型出道。（圖/中時資料照）

事實上，2014年Melody曾與兩個女兒錄製單曲，更坦言有認真考慮再出新歌，希望可以唱適合媽媽與寶寶一起聽的歌曲，此外，2017年她在IG分享與朋友到KTV唱《愛多少早知道》和《揮之不去》的影片，讓粉絲大讚超好聽，更直呼「回憶湧現！！！」、「好懷念喔！再出新歌吧」、「去KTV必點這首～超愛這首歌」。