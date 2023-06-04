周大觀文教基金會為永續推動「全球熱愛生命運動」，26年來在全球以表揚440位有志人士，並頒發獎章。被稱為「傷痛天使」的台灣自殺者親友遺族關懷協會創會理事長李沐芸，近日也獲表揚，她展現對生命的大愛，用一生的力量守護自殺者遺族，獲得各界高度肯定。

周大觀文教基金會3日舉辦「活起來．走下去—傷痛天使李沐芸提前榮獲第26屆全球熱愛生命獎章暨所有得主出爐記者會」，並邀請到衛福部心健司長陳亮妤等代表周大觀文教基金會頒發獎章得主。

周大觀文教基金會表示，今年度獎章得主遍布全球14個國家地區，其中包含美國攝影師艾米·維塔爾 (Ami Vitale)、薩爾瓦多殘疾人權代表大衛·雷耶斯(David Reyes)、台灣聽障跨國漫畫家呂欣怡、中國大陸沙漠女神常青，以及被稱為「傷痛天使」的台灣自殺者親友遺族關懷協會創會理事長李沐芸等人。

在3日的活動上，周大觀文教基金會特別提前表揚李沐芸，表彰她長年對自殺者遺族的關懷照顧。

回顧李沐芸的人生經歷，她在1993年以全校第一名畢業於康寧護校，之後更以全國第3名的好成績保送台北護理健康大學，未料同年遭遇姊姊從租屋處輕生，並留有債務，讓她一度無法面對生活，甚至在1995年4月輟學，開始當起大夜班護士，一肩扛起家計，但在面對傷心之餘，她沒有氣餒，認真鑽研國內外所有與自殺者有關的文獻

長期投入自殺者研究，李沐芸在2005年協助馬偕紀念醫院籌設國家級「自殺防治中心」，並曾在一周內訪視44位自殺者遺族，經常從深夜陪伴自到清晨。後來在2007年，她以第一名畢業於台北護理健康大學生死教育與輔導研究所，同時以「自殺者遺族悲傷調適之模式初探」，榮獲全國碩博士論文首獎，深獲當時世界衛生組織國際自殺防治中心主席狄耶構博士(Diego de Leo)以最美麗閃耀靈魂肯定。

對於獲得周大觀文教基金會的肯定，李沐芸說：「我全心全力為所有自殺者及遺族奉獻，接納困惑、理解自殺、連結回憶、投入生活，今天你有沒有哭，讓我們彼此陪伴，走向希望的路。」

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