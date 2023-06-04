新北市某幼兒園1名女老師為管教方便，涉嫌餵食幼童安眠藥，其中3名幼童家長帶孩子去醫院化驗，驗出有巴比妥（四級毒品）、苯重氮基鹼殘留，後又有其他家長提告，新北市教育局今提出六點聲明，強調全案若查證屬實，老師最重裁處60萬元，並終身不得擔任教保服務人員；同時裁處幼兒園負責人6萬元罰鍰並廢止設立許可。

教育局表示，市府接獲案件即高度重視專案辦理，全力配合檢警司法調查，教育局行政查察立即快速啟動。尊重家長意願提供榮總窗口、再依照全園需求，提供到園採檢。接續媒合社會局醫師及心理師到園開說明會，降低家長疑慮。各局處協力合作，積極依據民眾需求分階段嚴謹處理，提供系統性、最到位的協助。

第二檢警及行政同步查察：檢警接獲案件，迅速偵辦，教育局亦同步啟動行政調查，全面快速處理，勿枉勿縱。

三為醫療資源、全面檢驗：市府已啟動「到園檢驗專案」，衛生局媒合土城醫院醫師及醫檢師到園，務求讓家長放心、安心。

第四點專責社工、家訪協助：社會局家訪中心針對受害個案，立即追蹤並家訪，逐一了解個別需求，並提供單一窗口，以支持系統供家長諮詢。

第五點將積極聯繫、主動媒合：該園預計於7月底歇業一事，教育局與幼兒園已採「專案」方式逐一聯絡家長，了解個別需求，目前已有部份幼生轉園就讀。教育局亦提供單一窗口提供家長諮詢，以即時媒合私立幼兒園協助幼生安置。

最後強調將依法懲處、絕不寬貸：本案若查證屬實，將嚴懲不貸，依教保服務人員條例予以從嚴裁處，行為人最重可裁處60萬元，並通報全國不適任教保服務人員系統，終身不得擔任教保服務人員；同時裁處幼兒園負責人6萬元罰鍰並廢止設立許可。