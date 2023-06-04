為改善新竹市交通環境，新竹市政府施作東門圓環人行環境第三工區的改善工程，並決議不再擴增人行道，多出空間改設槽化線、雙紅線禁止汽機車停放，但有民眾抱怨，車道上出現一大塊禁止區域，行人和汽機車都不能走，形同交通違規陷阱，昨晚更有民眾貼出汽車違停照，盼警方加強取締。

新竹市東門城「迎曦門」有近200年歷史，東門圓環周邊更是重要人行通行區域，沿著圓環人行道再通往護城河，可串起新竹火車站、東門城與圓環、州圖、美術館、新竹州廳的古蹟漫步路線。

為改善城市交通環境，市府去年展開東門圓環人行道二期改善工程，將9處街廓分3區施工改善，人行道第三區改善工程於今年4月施工，並於6月完工，市府指出，考量到第三工區範圍道路寬度較為狹窄，評估車行交通安全後，決定維持既有人行道比例，以原街廓範圍施作。

但有民眾疑惑，改善工程不僅未增加人行空間，反而把人行空間改畫為槽化線，多出來的空間讓人感到十分突兀，不僅行人不能走、汽機車不能壓線行駛，且駕駛人在此右轉，也容易壓到槽化線，形同汽機車交通違規陷阱。

對此，都發處表示，有關東門圓環3處街廓槽化線設計，先前有先與里長、居民和相關單位溝通、協調及評估，因當地管線鋪設複雜，考量文昌街、東門街路寬相較東門圓環其他路口狹窄，加上交通流量大易形成交通瓶頸。

因此，都發處指出，為維護人車安全，該處街廓維持既有範圍改善人行道，但改設槽化線維持圓環完整性及行車及行人空間順暢，未來若有違規停車行為，將由市警局依相關規定辦理。

昨晚也有民眾上網發文，指東門圓環該處槽化線有多輛汽車違停，還語帶嘲諷表示「東門圓環有專屬停車位！歡迎臨停、常駐」。對此，警方表示，有收到民眾反映，將提高見警率，由員警在該處行人穿越頻繁處執勤，讓市民增加安全感，警方也會加強取締，淨空槽化線及雙紅線馬路空間。