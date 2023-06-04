近日民進黨性騷擾案件連環爆，國民黨立委曾銘宗昨（3）日更透露，原能會前主委謝曉星去年爆發性騷擾爭議後，國民黨立法院黨團就在今年1月提案檢討公部門性騷擾處理機制，但當時58位綠委投下反對票；事後綠營反擊稱，國民黨的提案抄襲行政院新聞稿，當時才予以否決，但立委邱顯智反嗆民進黨蓄意操作資訊落差，製造錯假訊息，怒批民進黨公然說謊，欺騙不懂立法程序的人民。

邱顯智今日在臉書表示，他在臉書上分享「檢討公部門性騷擾處理機制」提案一事後，有許多網友貼出民進黨做出的回應，質疑真相到底是怎麼一回事，他因此仔細檢視相關解釋，結果發現綠營蓄意操作資訊落差、製造錯假訊息。

「身為國會最大黨，理應非常熟悉預算提案處理程序的民進黨黨團，竟然做出這種行為，實在非常可恥！」邱顯智列出當時的時間序，指出國民黨的提案屬於112年中央政府總預算的提案，因此收案的截止日在今年1月4日，接著在1月10的黨團協商處理預算提案中，也能看到有處理國民黨的相關提案，最後才在1月19日針對黨團協商未有共識的提案進行表決，「請問民進黨團，1月4日截止收案，1月10日黨團協商處理過的案子，是要怎麼抄襲1月11日的行政院新聞稿？」

邱顯智狂酸，到底是有人搭時光機，還是行政院中有內鬼，竟然提前1個星期將新聞稿內容洩漏給國民黨去提案，「民進黨跟國民黨要怎麼在性平事件上互噴口水、指責對方，我沒有興趣介入。我在意的是，民進黨黨團怎敢公然說謊，欺騙不懂立法程序的人民！為什麼一定要說謊？難道不能本於事實好好澄清？」