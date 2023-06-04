「南投信賴台灣之友會」成立大會4日舉行，賴清德呼籲大家捍衛台灣主權。（陳淑娥攝）

民進黨主席、總統參選人賴清德4日出席「南投信賴台灣之友會」成立大會，賴清德致詞時表示，接受92共識「一中」原則，中華民國就會消滅了。賴清德同時向在地鄉親承諾，「未來我當總鋪師，會從南投先出菜」。

「南投信賴台灣之友會」成立大會今天上午在草屯舉行，包括立委蔡培慧、羅美玲以及縣議員、立委參選人蔡銘軒均出席，賴清德一一與後援會會長授證合影，由於時間有所耽擱，司儀提議一次2位節省時間，但遭賴拒絕，堅持個別授證以示尊重，以至於延後半小時才完成與149位會長合照，並授旗給南投縣信賴台灣之友會理事長林明畑和秘書長林耘生。

賴清德表示，今天適逢天安門事件紀念日，1989年大陸大學生在天安門爭取民主化、言論自由、建立社會公平正義、解決貪汙問題，卻得到無情的面對。而1990年台灣有野百合學運，要求解散國民大會、廢除臨時條款、開國是會議等，後來政府一一都做到，這看出兩個國家的不同。賴清德強調，大家說要保護中華民國，但方法要對，接受92共識一個中國原則，中華民國就會消滅、不存在。

另外，賴清德也說，南投是台灣的標的，觀光要優先推動，交通顯得非常重要，除了公路還有軌道建設；另區域聯合治理法治化，才能解決基礎建設的不足；迎接人工智慧產業化，讓中小企業成功轉型，南投縣才會繁榮；他強調，「未來我是台灣總鋪師，我的菜會一道一道上，我們先上南投縣！」