《淨化論》有些關鍵戲直接在「萬湖會議」別墅原址－現今的大屠殺紀念館實景拍攝（海鵬影業提供）

《淨化論》參與拍攝演員均為德語影壇一時之選，奧地利男星菲利普霍賀麥爾（Philipp Hochmair

右）更獲法國影媒盛讚「演技精湛出色」（海鵬影業提供）

《淨化論》敘事冷冽驚悚被奉為「神片」獲德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）掛保證是「最精確的版本」（海鵬影業提供）.jpg

為喚醒世人對81年前影響歷史重大的「萬湖會議」記憶，德國兩大製片廠「全球銀幕電影」與「康斯坦丁電影」，聯合製作了一部全新驚悚電影《淨化論》。該片劇情由15位舉止優雅、穿著帥氣的男士，陸續進入位於柏林萬湖區的一棟豪華別墅展開，他們個個來頭不小，全都是納粹德國的高階菁英。全片不見一具屍體、一滴血，他們只是喝著咖啡、輕鬆聊天，隨後便將全歐洲為數1100萬的猶太人送進了地獄。《淨化論》連霸德國電影三週口碑榜首，除敘事冷冽驚悚被奉為「神片」，更連續勇奪包括德國古恩特榮巴赫電影獎、西班牙巴塞隆納聖喬治電影節、奧地利羅米獎、歐洲歐羅巴獎，以及德國公民媒體獎等5座最佳影片大獎，獲國際媒體【Stuff】盛讚為「今年最好看的電影之一」。

這部由德國名導馬蒂格諾勒克所執導的驚悚片《淨化論》，是影史第三度改編「萬湖會議」的電影。該片劇本基於當年「上級突擊大隊長」阿道夫艾希曼不慎遺留的關鍵史料「萬湖會議機密紀要」所改編。參與拍攝演員均為德語影壇一時之選，其中飾演國安部長海德里希的奧地利男星菲利普霍賀麥爾優雅迷人、不怒而威，不僅獲法國影媒【Cinedweller】盛讚「演技精湛出色」，更一舉擊敗入選奧斯卡電影《愛你讓我自由》兩大演技巨星法蘭茲羅戈斯基及喬治佛瑞德區，榮登奧地利羅米獎影帝寶座。

《淨化論》全片都在柏林拍攝，有些關鍵戲更直接在「萬湖會議」別墅原址－現今的大屠殺紀念館實景拍攝，劇情核心則鎖定該場90分鐘的會議，並嚴格要求全體演員的演出默契，才完成這部極其特殊的電影。片中展示一種可怕的邪惡，與會的15名納粹高官，無一不是精英，其中三分之二來自法律界，擁有博士頭銜更達8人。他們本該以自己的學識與邏輯思維，捍衛法律公正、社會正義，卻不論是非、成了納粹的幫凶。片中他們頭腦靈光、積極創新，熱切討論、主動獻計獻策，想盡辦法把殺人做得「漂亮」，討論過程讓人不寒而慄，獲德國【週日世界報】誇讚「題材宏偉地令人清醒」。

電影《淨化論》戰慄還原了這場史上最驚悚會議，片中呈現了納粹對猶太人屠殺高度細化的分工，除獲德媒【法蘭克福匯報】讚嘆「拍攝手法精準驚人」，連德國總統史坦麥爾看完都掛保證是「最精確的版本」，推讚是場「成功的演出」。當一個民族可以瘋狂仇恨另一個民族到這般地步；當人類為了一己私慾，可以輕易放棄底線和原則；當溫和善良的普通人，在得到不受約束的權力後，可以變成殺人猛獸…。隨著科技進步，只要按下按鈕，便能輕易奪走千萬人的生命。「萬湖會議」三度被拍攝成電影《淨化論》，有種令人驚恐的現代性與當代性，除提出對歷史更深遠的注視與警惕，也對現今世界局勢有著敏銳超前的反思與儆醒，將於端午連假6月21日起全台驚悚上映。