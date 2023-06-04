藝術家合影。（桃園市藝文設施管理中心提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園展演中心展場自今日起致18日將有3個不同意趣的當代水墨個展同時展出，藝文設施管理中心指出，參展的藝術家分別為吳亞倫、林銀星及陳家欣，為國立台灣師範大學美術研究所的同班同學，平時在課餘彼此切磋但也保有獨立創作的習慣，這次決定以聯合畢業展的方式展出水墨作品，盼能帶給民眾不同且豐富的體驗。

藝設中心表示，「觀石‧映心—吳亞倫創作個展」以石岩為題材的，試圖以複合性的水墨創作並保留東方藝術精神，用墨分五色、毛筆書寫的線性，揉合西方媒材，探討生態與環境的議題，希望能超越地域和文化的限制，進一步考掘東方媒材內涵思維間與虛實相對的可能。

「有教無類—林銀星彩墨創作個展」以原性、吾家有女和童顏童言3個系列為核心，從第3人的視角來觀察小孩的表情和心境，探討社會、家庭結構、教育改革和3C網路世界的快速變革，對孩童人格發展產生的深遠影響。

而「哪裡都有貓貓—陳家欣創作個展」則意圖探索、展示現代人對貓咪的執著和熱情。貓咪的身影彷彿已經融入了現代生活中的每一個角落，無論是商品、創作還是其他形式。為什麼人們對貓如此執迷？貓貓的魅力在哪裡？創作者意圖以她的水墨創作來探討與展現。

藝設中心說，這3個展覽將從4日起於桃園展演中心1樓展場同場展出，表現了當代水墨創作的多種可能，題材包括生態與自然環境的議題、當代社會與教育的觀察，還有貓咪的各種身姿及魅力。在形式上也對傳統水墨的做出了突破及挑戰，希望能帶給市民朋友們獨特的藝術體驗，歡迎喜愛藝術及當代水墨的市民朋友們把握時間前來欣賞。