原來是福建省籍的尊王想念家鄉味，指引潘宗佑開「福記」福建炒麵，才知是神尊私心想創立自己的品牌。（吳佩蓉攝）

用三杯手法大火烹調，加入滿滿的肉片、海鮮、及蔬菜等，充滿鍋氣的Q彈麵條吃起來不軟爛，每口食材都吸附著三杯湯汁。（吳佩蓉攝）

宜蘭有網友在臉書P0文，「神明託夢，告訴我在這裡賣東西，但還沒跟我說要賣什麼，我就醒了」，引起網友們紛紛討論是租屋廣告嗎？原來是宜蘭市日前知名「打火牛肉麵」的老闆潘宗佑租了該店面，還想不出賣什麼，家裡神尊便託夢給他，指示開業「福記」福建炒麵，才知是福建省籍神尊想創立自己品牌，令人會心一笑。

身為義消的潘宗佑，日前經營「打火牛肉麵」餐館，其開店理念是為讓打火兄弟吃飽飯，同時提供免費待餐券幫助弱勢家庭溫飽；經營數年後，因牛肉成本越來越高，又不想漲價，無什麼利潤便結束營業休息一陣子，尋找合適的時機點再出發。

潘宗佑說，近期家裡神明託夢，指示承租一家店面，但他還在思考可以做什麼，於是在該店面綁了「神明託夢，告訴我在這裡賣東西，但還沒跟我說要賣什麼，我就醒了」的紅布條，希望路過的人或許可以給他點靈感或建議。網友看到卻PO上網，引發熱烈討論，大多以為是租屋廣告。

他表示，有天在睡覺時，半夜3點腦海忽然浮現「福建炒麵」，便起身請示家裡廣澤尊王神明，立馬筊杯！恍然大悟原來是福建省籍的尊王想念家鄉味，指引潘宗佑開「福記」福建炒麵，才知是神尊私心想創立自己的品牌，且「福記」諧音有「福氣」、「福建省」的意味。

潘宗佑不停研發獨特的「福建炒麵」，堅信著「東西要好吃，不用怕沒客人」，最後用三杯手法大火烹調，加入滿滿的肉片、海鮮、及蔬菜等，充滿鍋氣的Q彈麵條吃起來不軟爛，每口食材都吸附著三杯湯汁，讓人一口接著一口，停不下來，非常值得大家嘗試的新吃法。