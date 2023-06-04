新手媽媽Sandy（左）覺得老爸吳宗憲安撫小孩哭鬧的方法很爛。（中天綜合台提供）

中天綜合台《小明星大跟班》5日晚間10點播出「別讓媽媽不開心！一句話惹怒新手媽媽」主題，主持人Sandy身為新手媽媽，猜測很多媽媽應該都被「都是因為妳懷孕吃冰，他氣管才會不好」這句話惹怒過，把小孩體質問題都推給是媽媽害的，

這讓王思佳深有同感，不滿地說：「什麼都怪我們，還有他們講得很輕鬆，好像在點餐一樣說『我要一個男的』。」但吳宗憲好奇問王思佳：「那妳老公會怪妳說『都是妳每次跟別人吵架，孩子脾氣也變壞』嗎？」王思佳立馬笑回：「沒有，但我女兒只要丟東西、發脾氣，他就會說『怎麼跟媽媽一樣壞脾氣』。」

Sandy對於被問到「小孩為什麼哭」也很無奈，認為小孩有時候就是沒來由地哭，那旁邊的人一直問為什麼，「這就沒有答案啊，他就是要哭！」王思佳則分享小孩止哭妙招，表示小孩哭一定有原因跟理由，所以如果check完所有流程他還在哭，可能要的是陪伴，「那我們家是有育兒神曲，我女兒一聽到Hip-Hop的歌就會瞬間安靜。」

吳宗憲則說碰到小孩哭鬧，都靠抓癢來分散小孩的注意力，但這方法被Sandy打槍：「我覺得這招很爛，你就是愛亂講，所以到現在還在幫鹿希派擦屁股。」此話一出，吳宗憲竟一時語塞：「反正他已經去害《營業中》了。」

王思佳則透露老公Joe曾說過一句話讓她很在意：「剛生完肚子還很大，躺在床上就擠出一團肉，他撇一眼說『其實妳一直這樣也沒關係』，那我就很敏感的叫他直接講清楚！」Joe趕緊解釋：「看到她努力恢復產前身材，我不知道能幫上什麼忙，就去Google該怎麼做，Google說要支持老婆，所以我看她很在意肚子，才想說『就算真的沒有改變，我也愛妳』。」

但王思佳認為：「女生會覺得你假裝沒看見就好，因為我們會記得這件事，不用你還特別拿出來討論。」吳宗憲則好奇Sandy是否能接受老公這樣說？Sandy秒答：「孩子那麼小就沒有爸爸是可以的嗎？」