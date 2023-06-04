6月中可能又有颱風生成，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出， 6月10日後台灣附近會很熱鬧，菲律賓東方、南海都會有熱帶系統發展，有可能增強成颱風，南北夾擊下，6月中旬台灣將偏濕、多雨，尤其歐洲模式模擬13日南海的熱帶系統很靠近台灣中南部，有助水庫補水。

台灣颱風論壇今在臉書發文，6月10日之後台灣附近會很熱鬧，南北都有熱帶系統夾擊，這個訊號持續中，但還有好幾天還會持續修正，所以先別太快下定論，繼續觀察，但能確定的是6月中旬台灣天氣不確定性比較高，有安排戶外活動的人要多注意。

從台灣颱風論壇PO出的歐洲數值模式模擬6月13日夜晚風場分布，顯示有熱帶系統在台灣南部海面，雲系非常靠近中南部陸地，有機會帶來一波雨勢。

台灣颱風論壇昨指出，6月9日之後有鋒面靠近台灣，同時菲律賓東方、南海都會有熱帶系統發展，尤其南海的系統假如順利發展起來，對中南部補水會更有效果，「6月中旬台灣偏濕、多雨的訊號依然相當明顯，可以期待一下」。