民運人士王丹2日被指控，曾對1名政治工作者強吻、強暴未遂，之後又有1名清大碩士發文控訴遭王丹伸手進衣服摸腰。清大人社院學士班系學會今發聲明，指出「我們不能就這樣算了」，內文並未明指王丹而稱「兼任客座教師」，聲明也表示，清大已針對該起校園性平事件進行校安通報，性平會將依法對該起性平事件啟動調查程序。

清大人社第20、21屆系學會聯合聲明4日發出聲明，署名第20屆清大人社院學士班系學會會長林芝婷及第21屆會長吳杰倫。聲明指出，該系系友2023年6月3日在其個人臉書公開陳述，於2010年疑似遭遇到當年任教該系的某位兼任客座教師性騷擾事件。

聲明也指出，清大人社系學會支持被行為人挺身而出說明事件原委，理解被行為人事發當時的情緒和反應，將盡全力協助被行為人提出性平申訴、轉介心理諮商資源或法律協助資源，並持續監督該校各校級組織和教學單位的因應策略與改善措施。

聲明強調，目前學校已針對該起校園性平事件進行校安通報，性平會將依法對該起性平事件啟動調查程序，系學會將要求校方與性平會主動聯繫曾修習該名兼任客座教師開授課程之學生和助教，並提供正式申訴管道的相關資訊給曾經修課的學生和助教。

聲明指出，雖然該名教師與清大目前並沒有聘任關係，但系學會現任會長林芝婷已於6月3日與該名教師之擬聘單位聯繫，初步了解該教學單位的後續行動與相應行政程序。系學會大力呼籲，在性平會調查程序完成之前，該教學單位應暫停該名教師下學期擬開授的課程，盡力降低學生之人身風險，積極維護學生的受教權，建構安全友善的學習環境。

聲明指出，自創系至今，清大人社即致力推動自由開放的學習風氣，並努力營造性別友善的學習場域。系學會為保障全體學生之學習權益、人身安全、性自主權等基本權益，共同呼籲台灣社會應該正視性犯罪對任何人所造成的傷害，更不容許校方各級單位忽視全體學生的學習權益。

最後，聲明提到，若有相關經歷的同學或系友需要支持，系學會將協助通報性平會，陪伴其完成正式申訴流程；若有需要心理諮商資源，將聯繫諮商中心提供服務；若有需要法律資源，將要求學校提供諮詢和協助。聲明也強調，「面對強大的社會結構，請你記得和相信人社人的支持網絡足夠堅韌，足夠讓我們共同編織成一股抵抗與改變的力量。你，不是孤單一人。」

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