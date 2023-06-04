首場ABSOLUTE 3x3聯盟賽，屏東熱血登場。(屏縣府提供)

2023首場國際級籃球運動賽事「富邦人壽ABSOLUTE 3x3聯盟賽」，於屏東大鵬灣濱灣碼頭熱血登場，屏東縣長周春米4日出席屏東站決賽開幕，她期待透過賽事結合地方特色、行銷城市外，也能提升屏東及全國籃球風氣，發掘更多明日之星。

周春米表示，ABSOLUTE 3x3是目前台灣三對三籃球賽事最高殿堂，屏東除了是今年首場，更是7個城市、8回合賽事中唯一一座非6都的縣市，且大鵬灣有難得一見的帆船、獨木舟、快艇等，是國內具代表性的帆船基地，特別感謝主辦單位將首場地點選在屏東，期待未來有更多籃球賽事能在屏東舉辦。

還說，籃球是一項在不同年齡層都很受歡迎的運動，也提到自己先生時常參與籃球運動，每次陪同觀賞職籃等賽事時也感到熱血沸騰，她指出，透過此次競賽，球員們不僅可以累積賽事積分，未來更有機會能進軍2024巴黎奧運，歡迎籃球愛好者一起到訪屏東，品嚐好吃的黑鮪魚。

中華民國籃球協會表示，此次賽事結束後將至台中、高雄、台北、台南、新北、桃園等7個城市進行8回合賽事，每回合依FIBA 3x3賽事模式進行，讓選手熟悉賽制與形式外，更能在不同環境條件下皆能大展長才，待透過聯盟賽，挖掘更多三對三籃球傑出好手，代表國家隊出征並於國際賽場提升知名度。