主持天后小S（徐熙娣）與老公許雅鈞結婚多年，育有大女兒Elly（許曦文）、二女兒Lily（許韶恩）與小女兒許老三（許曦恩），而她經常透過社群和粉絲分享家庭生活，而熱愛國標舞的她似乎將舞蹈基因傳給了女兒們，其中大女兒Elly近日前往南韓參加舞蹈大賽奪下冠軍，讓小S高興直呼：「媽媽已哭。」

小S在社群平曬出傳兩張Elly參加比賽的照片，只見她紮起俐落髮型，化妝比賽專屬的精緻妝容，她戴上獎牌，一臉靦腆與隊友一起領獎。小S也感性在社群網站發文，並謝謝老師帶領Elly和其同學飛去南韓參加舞蹈比賽，而且「竟然得了第一名」，讓她感動到附上3個大哭的表情符號感動直誇：「你們都好棒喔，媽媽已哭。」

網友們看到Elly亮眼的表現，也紛紛留言表示：「這麼漂亮的美女是誰」、「優秀」、「又美又厲害」，連藍心湄看了也忍不住留言：「不容易啊…優秀的一家人棒棒！」、「為國爭光！好棒棒」、「好棒的媽媽 好棒的女兒」、「優秀的女兒 遺傳到媽媽的好基因」、「真有內涵的孩子，真棒。好喜歡她。」

事實上， Elly自14歲出道後不斷推出新作，無論是電影、時尚雜誌拍攝以及近日的MV女主角等，慢慢走向演藝之路，除了拍攝雜誌時尚封面外，還客串改編自伊藤潤二漫畫的劇《聰明鎮》，網友們紛紛祝賀她，前途一片大好。