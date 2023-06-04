社區關懷據點阿嬤與小朋友一起改造二手衣。（曾麗吟提供／廖素慧嘉市傳真）

社區關懷據點阿嬤與小朋友開心改造二手衣成功。（曾麗吟提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉基長照服務發展中心攜手嘉義市精忠國小，共創循環經濟，推廣永續環保觀念，社區關懷據點的銀髮族到國小校園，教小朋友使用裁縫技巧，一起動手改造二手衣物變成實用購物袋，幼銀共同做環保減碳。

嘉基長照服務發展中心保康基金會常樂園社區關懷據點的阿嬤們、有「魔法潔潔」之稱的吳鳳科技大學美容美髮造型設計系教授施沛潔，與精忠國小合作，舉辦了二手衣改造活動，阿嬤教小朋友裁剪、縫紉、拼接，把舊衣物變成購物袋，小朋友覺得好像變魔法、好好玩，阿嬤們也童心不泯。

瑞珍阿嬤說，她小時候衣服縫縫補補是常事，現在則是衣服沒穿幾次就換新衣，舊衣物成堆，有這個機會教小孩使用裁縫機，一起把舊衣再利用，很有意思，很開心，也讓小朋友體認一下從日常生活惜物做環保。

精忠國小校長楊勛凱校說，精忠國小為嘉義市永續發展目標SDGs示範學校，課程教學融入SDGs17項核心目標，這次課程體驗可以教小朋友珍惜資源，發揮創造力，讓衣物再生循環，賦予新價值，促進綠色經濟。

嘉基長照服務發展中心副主任曾麗吟表示，裁縫是阿嬤們既有的手藝，結合小朋友的創意，讓銀幼合作，玩出舊衣的新花樣，除了促進銀幼互動融合，也有環保永續的教育意義。