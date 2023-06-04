大聯盟全壘打王邦茲（Barry Bonds）也打算推出自己的紀錄片了，在HBO的製作方包含了曾經參與籃球大帝麥可喬丹（Michael Jordan）影集《最後一舞》的人馬，他們的知名作品還有《辛普森：美國製造》，講述美式足球明星辛普森（O. J. Simpson）的故事。

邦茲球員生涯的成就遭到禁藥汙染，聯盟官方依舊承認他762轟的美職全壘打紀錄。邦茲10度叩關名人堂失敗，最終獲得66%選票，表示美國作家協會的人超過半數願意認可他，只是不足以跨越75%門檻。

棒球被美國體壇視為「白人運動」，邦茲是罕見的頂尖黑人球星，不知為何黑人老前輩漢克阿倫（Hank Aaron）很討厭邦茲。2002年超級盃的廣告，漢克阿倫拒絕與邦茲同台，甚至不惜放棄高額的酬勞，最後漢克阿倫提出「不用見到邦茲」各自分開錄影的條件才同意，那時候邦茲也還沒有打破漢克阿倫的755轟紀錄。邦茲破紀錄之後，漢克阿倫反倒支持邦茲進入名人堂，還有美國作家坦承他是為了漢克阿倫才投票給邦茲。

HBO has begun production on a new documentary about MLB legend Barry Bonds.



The project includes producers from The Last Dance and O.J.: Made in America. pic.twitter.com/s4N7BL29uZ — Front Office Sports (@FOS) May 31, 2023

在流行文化裡邦茲也相當有名。好萊塢電影《尖峰時刻3》還開過邦茲的玩笑，克里斯塔克（Chris Tucker）飾演的美國警探在遇到一個亞裔巨人的時候說：「我們有大麻煩了，這傢伙打了太多類固醇，他的腦袋和邦茲一樣大！」類固醇的特徵包含水腫、肥胖、月亮臉。

《最後一舞》塑造的麥可喬丹是一面倒的光輝形象，因此可以預期邦茲的紀錄片也是講述他正面的英雄事蹟為主，將不會過多著墨他的禁藥汙點。