烏克蘭官員今天表示，敵軍昨晚空襲烏克蘭中部城市第聶伯羅（Dnipro）一處住宅區，造成一名兩歲女童死亡，另有22人受傷。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）將空襲歸咎於俄羅斯，還說目前仍有民眾受困於瓦礫堆中。地方官員表示，這場空襲摧毀若干民宅、商家和一條天然氣管線。

法新社報導，第聶伯羅州州長賴薩克（Serhiy Lysak）在Telegram上寫道，空襲發生後，在斷垣殘壁中發現一名女童的遺體，「她才剛滿2歲」。

他還說：「此外還有22人受傷，其中5人是兒童。」

賴薩克稍早表示，有3名男童在醫院接受治療，情況危急、命在旦夕。

澤倫斯基昨天在社群媒體臉書（Facebook）說：「俄羅斯人對這座城市發動攻擊…爆炸發生在2棟兩層樓民宅間，不幸的是，廢墟下還有人。俄羅斯再一次證明自己是一個恐怖主義國家。」（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1120604