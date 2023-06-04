台中中市警二分局日前舉辦 「112年義警大隊北區中隊基本訓練」活動，並表揚13名績優義警人員。 （台中市二分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中中市警二分局日前舉辦 「112年義警大隊北區中隊基本訓練」活動，並表揚13名績優義警人員，其中，立人分隊幹事邱穗已服務42年，對義警工作的付出奉獻可謂不遺餘力，已然成為北區義警中隊屹立不搖的標竿，值得一提的是，該義警隊還有不少父子、母子、兄弟檔。

二分局日前舉辦 「112年義警大隊北區中隊基本訓練」活動，台中市警二分局日前舉辦了「112年義警大隊北區中隊基本訓練」活動，著重提升義勇警察隊員的應變技巧和法令常識，並強化全民防衛動員準備。該訓練活動吸引了來自北區義警中隊的165名義警參與，

值得一提的是，北區義警中隊165名義警中，女性成員就占了53名，將近1／3的高比例可謂巾幗不讓鬚眉，另外，隊員中有5對父子檔、1對母子檔及1對兄弟檔，他們換上義警制服，在課堂上化身學長姐與學弟，傳承交流熱血的協勤精神，溫馨又感人。

二分局分局長楊川也藉此活動的機會，親自表揚13名績優義警人員，受獎行列中，從事沙發製造業的立人分隊幹事邱穗自26歲即投身義警行列，今年服務年資已達42年，對義警工作的付出奉獻可謂不遺餘力，已然成為北區義警中隊屹立不搖的標竿，其他隊員紛紛表示要向他看齊，朝服務40年的目標邁進。