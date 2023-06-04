台中南區一名62歲男子因公司財務困難，日前獨自出門散心卻遲遲未歸，妻子擔心發生意外，報警尋求協助。警方迅速展開調查，透過監視器追蹤，終於在距夫妻倆住家不到一公里南區附近發現男子的蹤跡。在不到1小時的時間內，男子平安無事地被找到，讓妻子感激不已。

台中市警察局第三分局正義派出所日前晚間11時，接獲男子53歲的妻子報案，指稱她從下午就失去了和丈夫的聯繫。近期公司財務困難，丈夫心情不好，表示想要外出散心。但夜深人靜，丈夫不接電話也不回訊息，妻子四處尋找無果，只好報警。警方立即調閱監視器，初步確定丈夫可能還在南區活動，通知巡邏警力展開搜尋。

幸運的是，不到1小時，好消息傳來。警官在南區復興園路段發現丈夫所駕駛的車輛停在路邊，他就在車上休息。得知妻子因擔心而報案尋找他，他輕描淡寫地表示只是心情不好，想要獨處。警方將他帶回派出所等待妻子趕到，見到丈夫安然無事，妻子如釋重負，向警方表達謝意。

這起事件幸警方迅速反應，利用監視器追蹤並展開搜尋，成功找到了失聯的男子，警方也提醒人們在面對困難時，不要獨自承擔，及時報警尋求協助，警方將竭盡所能地提供支持和幫助。