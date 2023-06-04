10億身家財富女神王宥忻今（4日）宣布動物權益促進會正式成立，為動物權益盡一份心力，並邀請「中華人權協會」高思博理事長、藝人海倫清桃等各界領袖出席，王宥忻表示：「各式各樣可愛的毛孩子進入我的生命，成為我的家人使我生活變得精彩。」她飼養的動物，最為人熟知的就是羊駝「麥可」，「每次帶羊駝麥可出門，大家看見了都會發自內心的喜悅」。

王宥忻（左）與海倫清桃。（動物權益促進會提供）

王宥忻3年前從農場領養了羊駝麥可，「當初因為農場的羊駝很多都生病，羊駝看一次獸醫就要花幾萬塊，農場負擔不起，羊駝們都沒有得到妥善照顧，我把牠領養回來」，麥可當初又瘦又小，體重僅20幾公斤，現在幸福肥到60幾公斤，前後體重差了3倍之多。

王宥忻宣布成立動物權益促進會。（動物權益促進會提供）

身為「動物權益促進會」理事長，王宥忻為毛孩提出「三護」和「三要」，希望推行動物健保，盼毛小孩變成毛公民，讓全台400萬毛小孩，至少800萬毛爸媽受惠。王宥忻說：「有很多案例是毛爸毛媽因為毛小孩一次的生病，用盡了所有積蓄，影響生活因為無法付醫藥費負債、破產或是付不出數十萬的開刀費，只能接受自己心愛的寵物離開，我們想盡力推動寵物健康保險，停止悲劇發生。」並宣布好消息，動權會與聖約翰大學、新北市綠色產業聯盟合作，促成萌獸樂園將前進聖約翰大學，共同為地方創生盡一份心力。