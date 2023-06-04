新北市教育局今（4）日在八里的新北市永續環境教育中心舉辦「全國領航，新北號；航向世界，永續號」世界環境日園遊會啟動儀式，透過防災、能源及食農等不同主題的推動學校，以在地常見元素規畫設計展出攤位，延續今年新北綠生活特展「減碳、減塑不簡陋」理念，持續推動永續教育，朝2050氣候願景目標邁進。

新北市教育局長張明文表示，新北市長期響應聯合國永續發展目標「SDGs 11永續城市」及「SDGs 13氣候行動」，致力於打造淨零碳城市，而每年6月5日的「世界環境日」更是市府推動環境教育的重大日子。

而今年的世界環境日的教學主題與學習活動以「塑戰速決」為主軸，推展校園減塑及資源回收循環再利用，透過全市公立學校取得低碳校園銀鵝級以上認證，進一步盤點校園能資源現況及循環資源回收再利用的情形，於新北校園中落實淨零碳氣候願景。

展出攤位以不同主題結合在地元素推動永續教育。（呂健豪攝）

教育局表示，新北市持續推動2050氣候願景目標及實踐全民綠生活理念，透過跨議題環境教育重點發展學校的資源整合，提供本市各級學校推展淨零碳校園的示例，未來也將持續發展在地多元的教學課程及學習活動。

新北市永續環境教育中心座落於八里，同時也是新北市推動環境教育的重要示範場域，長期推展環境教育相關工作，將持續透過與本市防災教育、環境教育、能源教育及食農教育等重點發展學校，共同推展校際間資源共享與整合的平台。