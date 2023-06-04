柯文哲首站訪東京媽祖廟就挖牆腳？ 信賴台灣之友會顧問喊凍蒜

訪日首站參拜東京媽祖廟！「挺賴顧問」詹德薰親接待高喊凍蒜 柯文哲幫說話這樣說

民眾黨主席柯文哲4日下午參訪日本東京媽祖廟，由東京媽祖廟董事長詹德薰親自接待。不過，民進黨前主席卓榮泰4月才出席日本關東信賴台灣之友會成立大會，頒發顧問聘書給詹德薰在內等12人，如今詹德薰與柯文哲同框，手比著讚喊「柯文哲凍蒜」，使外界聯想柯文哲挖牆腳。

柯文哲一下飛機，下午第一個行程選擇到東京媽祖廟參拜。柯文哲指出，他4年前來過這裡，當時也是來拜拜，記得當天還在這裡吃午餐，因為媽祖信仰還是台灣最普遍的，非常有台灣意味的地方，所以來東京當然拜訪僑領，順便就來這裡當第一站。

柯文哲贈送禮品給詹德薰與廟方人員後，詹德薰與廟方人員一同高喊「柯文哲凍蒜」，詹德薰也開心比讚，但詹德薰另一個身份為信賴之友會顧問，對於挺賴清德還是柯文哲？詹德薰直呼，「哦這是太敏感的事情」，其實他們在國外，任何一位候選人來的時候，他們都支持，尤其是媽祖廟，每一位來的人，都非常支持，「所以要問我是哪一位的話，那就投票那天才知道」。

媒體追問是否想身兼柯文哲顧問？詹德薰強調，「什麼會的顧問，我都會當，因為有來邀請我的，我都會參加。」至於要當面邀請一下嗎？柯文哲說，這一定要的，因為詹跟邱臣遠是世交。詹也補充，邱臣遠的爸爸是他好朋友，30年前一起打拚台商會的好朋友。

被問到是否知道詹有賴清德顧問身份？柯文哲指出，沒有，剛才詹已經講了，作一個廟宇，人家要來拜，大家都歡迎，大家邀請你，大家都接受，這樣就好了，為什麼一定要分的。但被問起是否因為是僑領特別爭取支持？柯說，「這也是應該的」。

另外，柯文哲預計晚間出席僑宴，是否偏藍色彩重？柯文哲說，這他不曉得，反正一樣，我們邀請人家，人家也願意來就跟他說謝謝，這樣就對了。至於之前有接觸過？柯表示，自己4年前來過，日本已經來過好幾次，2016、2019年都來過，坦白講有些都吃過飯。